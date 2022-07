Mueller kluczy ws. afera mailowej. Wskazał na Kreml, ale nie pokazał dowodów

"Sędziowie decydują samodzielnie"

Dalej Muellera pytano, czy "PiS tak głośno walczył o taką reformę sądownictwa, by wyroki były na polityczne zamówienie", nawiązując do rzekomych spotkań Dworczyka z Przyłębską. - Tego typu prowokacje były raczej za poprzedników. Jeżeli komuś się nie podobają orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który został wybrany w sposób taki jak przewiduje konstytucja, to oczywiście ma prawo krytyki. Natomiast sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak sędziowie Sądu Najwyższego, podobnie decydują samodzielnie - odpowiedział rzecznik.