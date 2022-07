Jacyna-Witt ogłasza się "elitą" i wyzywa elektorat PO od wieśniaków. Odpowiedział jej Arłukowicz

Europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz skomentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wpis na Twitterze radnej PiS Małgorzaty Jacyny-Witt, która pochwaliła się grą "na najlepszym w Polsce polu golfowym". Polityk zapytała także "chłopców" z Platformy Obywatelskiej, czy "haratają w pospolitą piłkę". W komentarzach na zarzuty o snobizm radna stwierdziła, że "jest elitą". Z kolei w polemice ze zwolennikiem PO Jacyna-Witt napisała, że "nasz (PiS-u - przyp. red.) elektorat na wsi jest światowy. To ludzie na poziomie i rolnicy pełną gębą. A wieśniaki z kompleksami, takie jak pani, ciągną do PO". - To prymitywny, wręcz prostacki język - stwierdził rozmówca Michała Wróblewskiego. - Wszyscy w Zachodniopomorskim mamy wrażenie, że w Polsce ją znają z jej arogancji i pychy - dodał były minister zdrowia. Bartosz Arłukowicz został także zapytany o wpis Romana Giertycha, który w mediach społecznościowych napisał: "otrzymałem informacje, że już niedługo Jarosław Kaczyński ma wyrzucić Ziobrę. Prokuratorem Generalnym ma zostać Wassermann. PiS ma przejąć posłów Solidarnej Polski i naprawić relacje z Unią Europejską". - To są dla mnie informacje nowe - stwierdził gość WP. - Ja czytałem wpis Romana Giertycha, z którym dość często wymieniam się poglądami, ale tej teorii nie znam. Nie wiem, czy to jest prawda - dodał polityk.