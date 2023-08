Jacek Ozdoba: Za kłopot ze śmieciami odpowiadają wszystkie rządy. Nasz się za to wziął

Platforma Obywatelska manipuluje, chce oszukać obywateli. Nie można bowiem porównywać zwykłych śmieci z surowcami nadającymi się do przetworzenia. Fakty są takie, że za czasów Donalda Tuska zwożono całe tony bezużytecznych odpadów do Polski i często były one nielegalnie składowane. Za naszych rządów do Polski trafiają surowce nadające się do przetworzenia w nowoczesnych instalacjach i materiał potrzebny do rekultywacji. Za PO nie było systemu SENT, brakowało kar, inspekcja informowała na siedem dni wcześniej, zanim przyszła coś skontrolować. Co to za sens informować o kontroli? Czy policja informuje przestępców o sprawdzaniu ich? PO rozbroiła polskie służby w zakresie walki z przestępcami środowiskowymi. Nasz rząd zatrzymał import śmieci.