Jacek Kurski złożył doniesienie i zaliczył poważną wpadkę. "Tej sprawy nie odpuszczę"

Dodał, że w jego ocenie portal Onet chciał wzbudzić w ten sposób niechęć do jego osoby. "Jedynym celem takiego działania było dążenie do wywołania niechęci do mnie wśród moich rodaków i widzów TVP. Dlatego podjąłem zapowiedziane kroki prawne: akt oskarżenia pko p. Dziubce i doniesienie do prokuratury na Onet. Wkrótce też wobec Onet akt oskarżenia. Załączam skany" (pisownia oryginalna - red.) - przekazał Kurski.