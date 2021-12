Karmienie kota i zakupy dla żony. "Gazeta Wyborcza" ujawnia kulisy pracy dla Kurskiego

Ludzie Kurskiego śledzili Trzaskowskiego? "Nie wnikałem w szczegóły"

"GW" podała też, że do obowiązków pracowników TVP należy także zawożenie brudnych ubrań państwa Kurskich do pralni i przywożenie upranych do domu. - Robimy za służących, spełniamy prywatne zachcianki prezesa i jego żony. Każdy zarabia duże pieniądze, do pewnego czasu daje się to znieść, ale na dłuższą metę człowiek w takiej pracy traci do siebie szacunek - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" pan Jacek, drugi z pracowników.