W "Wiadomościach" TVP bez zmian. Tusk mówi po niemiecku

"Silna Polska drażni eurokratów" - poinformował jeden z tzw. pasków "Wiadomości". Materiał, który "pasek" zaanonsował dowodzi, że sprzedajemy zimą energię elektryczną m.in. do Szwecji i Czech. A to wszystko dzięki temu, że rząd nie zgodził się z decyzją TSUE ws. Turowa. W materiale znów wykorzystano fragment wypowiedzi Donalda Tuska po niemiecku. Jakby tego było mało, okraszono to jeszcze przemową byłego RPO Adama Bodnara w tym języku.