Wideo Najnowsze jacek jaśkowiak + 2 koalicja obywatelskaprawybory w PO 17 min. temu Jacek Jaśkowiak po debacie: mogło być lepiej, ale nie było źle Kandydat w prawyborach Koalicji Obywatelskiej Jacek Jaśkowiak jest umiarkowanie zadowolony ze swojego występu w debacie z Małgorzatą Kidawą-Błońską.... Rozwiń To już jest decyzja elektorów Czyl … Rozwiń Transkrypcja: To już jest decyzja elektorów Czyli osób które przyjmują część odpowiedzialności za wynik wyborów To należy już do decyzji wszystkich wyborów Pewnie będą sondaże Pewno będą takie badania które pozwolą na taką na to pytanie da się Uważam że kandy Koalicja Obywatelska Ma największe szanse na wygranie Prezenty na 2 Dlaczego panu Andrzej Duda powinien stanąć przed trybunałem stanu dlatego że wielokrotnie złamał Jak pan ocenia jeszcze szansę pana hołowni jutro W wyborach czy to jest mocne Każdy kandydat może być mocne I to jest bardzo istotne Kto Ostateczne już wersji będzie kandydatem poszczególnych formacji ilu tych kandydatów będzie Czy to będą osoby o poglądach bardziej konserwatywnych Czy niebo Pan Hołownia z pewnością będzie groźny nie tylko Prezydenta Dudy jeśli chodzi o zabieraniu włosów Ale też będzie zabierał głosy kosiniakowy kaliszowi i być może innym kandydatom Kto będzie kandydatem Kalisz Obywatelska Zależy też to Na ile Hołownia będzie jemu Miałaby inne spojrzenie Napoli Ja sądzę że nie możemy wykluczać kogokolwiek z uwagi na płeć nawet jeżeli jest myszy Jakie są różnice między Ratusz państwu zostawiam szukanie podobieństw i różnic Ja mogę mówić o tym co ja chcę zrobić jak zamierzamy pewne rzeczy rozwiązać Tak samo robi pani kidawa-błońska a państwo muszą ocenić czy te rozwiązania Ja proponuję przeczytać które proponuje pani kibel W biznesie w sporcie ja nigdy nie byłem zadowolony Rzucał nie bo zawsze można coś zrobić lepiej Zawsze można Bo dać coś więcej ale uważam że nie było To jest szczególnie widoczne podczas spotkań które odbyłem w ostatnim czasie Wy przed spotkaniem Wiele osób ma wątpliwości lub wręcz jest zdecydowanym zwolennikiem Małgorzaty kidawy-błońskiej po spotkaniu w poście często zmienia i przede mną jeszcze wiele spotkań Mi się uda przekonać wystarczającą liczbę osób zobaczymy 14