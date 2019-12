Jacek Jaśkowiak o Szymonie Hołowni. Porównuje go do prezydenta Ukrainy

Jacek Jaśkowiak skomentował start Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich 2020. - Zachęcony pewnie tym co się zdarzyło na Ukrainie, stwierdził, że jak tam komik może zostać prezydentem, to tutaj może zostać dziennikarz - stwierdził Jaśkowiak.

Jacek Jaśkowiak był gościem RMF FM. Prezydent Poznania był pytany m.in. o to, czy nie obawia się kompromitującego wyniku w prawyborach Platformy Obywatelskiej. - Nie boję się tego wyniku. Zobaczymy co powiedzą elektorzy, to jest ich współodpowiedzialność za wynik wyborów majowych - odparł Jaśkowiak.

- Zobaczymy jaki będzie wynik. Kiedy startowałem w wyborach w roku 2014 bukmacherzy obstawiali 22 do 1 na rzecz mojego przeciwnika. W drugiej turze przegrał 60 do 40 (proc. poparcia – przyp. RMF FM). Moja żona postawiła na mnie, zarobiła trochę pieniędzy - dodał.

- Zachęcony pewnie tym co się zdarzyło na Ukrainie stwierdził, że jak tam komik może zostać prezydentem, to tutaj może zostać dziennikarz. Mnie to bardzo cieszy, ponieważ gdy widzę pewne wypowiedzi, felietony dziennikarzy, to ja się cieszę, że oni są gotowi wejść do tego ringu - podkreślił prezydent Poznania.