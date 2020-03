Jacek Jaśkowiak kontra wojewoda wielkopolski. "Idiotyczne zarządzenia"

Ostra wymiana pism między prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, a wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem. Poszło o to, że wojewoda przypomniał prezydentowi o obowiązku wprowadzenia w życie rządowych zarządzeń w walce z koronawirusem, a prezydent odpowiedział, że w praktyce nie da się ich zastosować.

W środę wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wystosował pismo do prezydenta Poznania wzywając go do wykonywania rządowych zarządzeń w walce z epidemią koronawirusa w Polsce. Chodziło przede wszystkim o transport i parkowanie. Zgodnie z wytycznymi rządu pasażerowie powinni podróżować komunikacją miejską w odpowiednich odległościach od siebie. Zdaniem wojewody władze miejskie powinny również zawiesić pobieranie opłat za parkowanie w okresie walki z koronawirusem.

Prezydent Poznania pisze do wojewody m.in: "zwracam się do Pana z prośbą o zabezpieczenie na wszystkich przystankach komunikacji miejskiej w Poznaniu, przez podległe Panu służby: Policję, Straż Pożarną, WOT, możliwości egzekwowania idiotycznych rządowych zaleceń, będących dowodem na to, że władze RP nie wiedzą, jak funkcjonuje transport publiczny, bo z niego po prostu nie korzystają."

Zdaniem prezydenta Jaśkowiaka wytyczne rządu oznaczają, że na ulice Poznania musiałoby wyjechać nawet dwukrotnie więcej pojazdów komunikacji miejskiej niż obecnie, a to jest niemożliwe. Również dlatego, że w sytuacji epidemii koronawiarusa w Polsce, komunikacji miejskiej brakuje kierowców, bo wielu z nich jest na na zwolnieniach chorobowych.

Prezydent Jaśkowiak uważa, że to właśnie wojewoda mógłby poprawić sytuację komunikacji miejskiej: "Chciałbym zwrócić Pana uwagę na fakt, że to Pan ma również narzędzia do tego, by w tym wyjątkowym stanie nakazać zakładom pracy inne godziny rozpoczynania i kończenia zmian. W ten sposób może Pan znacząco wpłynąć na dostosowanie naszej komunikacji publicznej do wytycznych rządu" - pisze prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl