Wideo Najnowsze msz + 2 tomasz siemoniakJacek Czaputowicz oprac. Magdalena Nałęcz 55 min. temu Jacek Czaputowicz odejdzie z MSZ. Kto przejmie jego stanowisko? Tomasz Siemoniak wymienił 2 nazwiska - Jeśli odchodzi, to na pewno nie w związku z wyborami. PiS go powinien za to raczej nagrodzić. Tak to zorganizował, że skutecznie zablokował... Rozwiń dzisiaj minister spraw zagraniczny … Rozwiń Transkrypcja: dzisiaj minister spraw zagranicznych Jacek czaputowicz deklaruje odejście z rządu Mateusza morawieckiego i właśnie Niektórzy twierdzą że to przez to przez to kiepsko związane z głosowaniem za granicą czaputowicz stwierdził że z premierem morawieckim umówił się na pełnienie funkcji do wyborów prezydenckich pana zaskoczyła to deklaracja w Dzienniku Rzeczpospolita jeśli odchodzi to na pewno nie w związku pizdo powinien nagrodzić Kto zorganizował że skutecznie zablokował możliwość oddania tysięcy głosów zapewne na Rafała gorące z doświadczeń pierwszej tury kompletnie nie pasuje do tego rządu kompletnie nie ma nic do powiedzenia A kogo A kogo widzi pan jako następcę tutaj mówi się o profesorze Krzysztofie szczerskim który chyba nie nie odegrał najfajniejszej roli w kontekście ostatnich wydarzeń mówię tutaj o osłabionym telefonie rosyjskich komik do pana prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski odpowiedzialny za piątek romantyczny za sprawy zagraniczne w kancelarii dopuścił do tego żeby komiksy podający się zakres sekretarza generalnego ONZ strollowali mówią z różowym Andrzeja Dudę myśli pan że w nagrodę za to profesor Szczerski zostanie nowym szefem MSZ Pogoda jest bardzo wielu chętnych i się na to stanowisko bo chcę taką zdewaluowany w ogóle są to są w Radzie Ministrów je na ten MSZ się liczy ale nie sądzę żeby on prezydent Duda miał tyle wpływów że byłby w stanie pozyskać ten rekord dla twojego bliskiego współpracownika ja widzę tutaj panu jeszcze Chętnych nie wiem Pan Adam Bielan być może inni eurodeputowani Ryszard Czarnecki sądzę że to jest takie stanowisko nawet warto mandat w Brukseli zostawić nogę bardzo słaby politycznie pan czaputowicz Nie miał żadnych wpływu zbyt długo się z tym swoim brakiem wpływu Resort kompletnym gryfie niczego białorusini liczyło innym ważny temat A no więc nie było tego ministra