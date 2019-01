Izraelski nalot zagroził rejsowemu samolotowi. Celem ataku były irańskie bunkry w Syrii

Izraelscy narciarze na Wzgórzach Golan obserwowali niecodzienne zdarzenie. Patrioty nad ich głowami przechwyciły rakietę z Syrii. Wymiana ciosów zagroziła cywilnemu samolotowi z Iranu. Na pokładzie było 150 osób.

Izraelskie lotnictwo w świetle dnia zaatakowało Syrię (Reuters / Agencja Forum)

Syryjska obrona przeciwlotnicza weszła do akcji po południu 20 stycznia. Wystrzelono rakiety przeciwko kilku celom nadlatującym od strony Wzgórz Golan. Według syryjskiego ministerstwa obrony był to pierwszy atak Izraela na irańskie cele przeprowadzony w ciągu dnia.

Poinformowano nawet o zestrzeleniu wszystkich "intruzów", którymi miały być stosunkowo proste pociski samosterujące Delilah. Syryjczycy użyli rosyjskich zestawów Pancyr i Buk.

Co najmniej jedna syryjska rakieta ziemia-powietrze zbliżała się do terytorium Izraela, co z kolei sprowokowało obronę przeciwlotniczą państwa żydowskiego. Cel przechwyciły dwie rakiety Patriot ciągnące za sobą białe smugi dobrze widoczne na błękitnym niebie. To właśnie je obserwowali izraelscy narciarze na ośnieżonych stokach góry Hermon.

Prawdziwy atak był gdzie indziej

Wiele skazuje jednak, że "fizycznego" ataku znad Golanu nie było. Na syryjskich radarach pojawiły się fikcyjne cele stworzone przez izraelski sprzęt wojny elektronicznej. Takie przypadki zdarzały się już w przeszłości.

Odwrócenie uwagi i skupienie obrony na walce z radarowymi fantomami miało jednak swoje zadanie. W tym samym czasie prawdziwe rakiety uderzyły w podziemne magazyny irańskiej broni na terenie bazy Al Kiswe na południe od Damaszku.

Cywile w niebezpieczeństwie

W czasie izraelskiego nalotu do stolicy Syrii zbliżał się irański samolot pasażerski linii Mahan Air ze 150 osobami na pokładzie. Widząc co się dzieje, pilot podjął decyzję o zawróceniu maszyny i powrocie do kraju.

Pojawiły się głosy, że Izraelczycy z premedytacją zaatakowali w chwili, gdy w pobliżu ich celu znajdowała się maszyna rejsowa. To ograniczyło swobodę działania obrońców. Izrael podejrzewany jest o powtórzenie taktyki, która we wrześniu 2018 r. doprowadził do zestrzelenia przez syryjską obronę przeciwlotniczą rosyjskiego samoloty wywiadowczego Ił-20. Zginęło wtedy 15 rosyjskich żołnierzy.