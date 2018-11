Izraelski dziennikarz zadał Morawieckiemu pytanie. Padł ofiarą hejtu

Ronen Bergman zadał w lutym pytanie polskiemu premierowi o kontrowersyjną ustawę o IPN. Dziennikarz opowiada, że został po tym zbombardowany nienawistnymi komentarzami, które były "kierowane przez kogoś, kto ma dużo władzy i pieniędzy".

Izraelski dziennikarz, którego rodzice mieli polsko-żydowskie korzenie zapytał w lutym Mateusza Morawieckiego o cel ustawy o IPN . Jego pytanie wywołało burzę oklasków na sali w Monachium. Pokrótce opowiedział premierowi swoją historię i zapytał, czy gdyby powiedział to w Polsce byłby traktowany jak kryminalista. Szef rządu w odpowiedzi wspomniał m.in. o "żydowskich sprawcach Holokaustu". Został za to szeroko skrytykowany na świecie.

Ronen Bergman opowiada, że kilka godzin po tym zdarzeniu padł ofiarą kampanii nienawiści w Internecie. Wspomina sobotni wieczór 17 lutego, kiedy myślał, że to był "przypadkowy, niezorganizowany wybuch populistycznych, antysemickich i faszystowskich sentymentów". Jak mówi w kolejnych godzinach dziesiątki wiadomości stały się setkami, a potem tysiącami obraźliwych treści.

Dziennikarz na łamach portalu ynetnews.com opowiada, że "ktoś robił wielki wysiłek, by go oczernić". W momencie, gdy dostał zdjęcia swojej matki w grobie zdał sobie sprawę, że taka kampania kosztuje kilkaset tysięcy dolarów, co stanowi nieistotną sumę dla państwa, a może odstraszyć każdego, kto chce swobodnie wypowiedzieć swoją opinię.