Izrael zniszczy 800 tys. szczepionek na COVID-19? "Trwają rozmowy"

Portal Times of Izrael przekazał, że 18 czerwca władze Autonomii Palestyńskiej odmówiły przyjęcia 100 tys. dawek szczepionki na COVID-19 od Izraela, ponieważ ich ważność była datowana do końca czerwca. Preparat odesłano do Izraela. Zaczepiono nim młodzież w wieku 12-15 lat.