Opóźnienia dostaw szczepionek AstraZeneca. Sąd w Brukseli wydał wyrok

Szwedzko-brytyjski koncern AstraZeneca po decyzji sądu w Brukseli musi pilnie dostarczyć 50 milionów dawek szczepionki na koronawirusa do państw UE. Firma ma na to czas do 27 września 2021 r. Jak wynika z harmonogramu, pierwsze 15 mln dawek ma trafić do Unii Europejskiej do 26 lipca do godz. 9.00. Kolejne 20 milionów dawek do 23 sierpnia, a ostatnie 15 mln do 27 września.