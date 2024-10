Izrael zapowiedział kontynuację ataków. Oczekuje wsparcia USA

Blinken przyleciał we wtorek do Izraela i rozmawiał również z prezydentem Icchakiem Hercogiem i premierem Bejaminem Netanjahu. Szef amerykańskiej dyplomacji przekonywał, że należy wykorzystać moment zabicia lidera Hamasu Jahji Sinwara do zakończenia wojny w Strefie Gazy. USA dążą również do zawarcia rozejmu w walkach Izraela z Hezbollahem w Libanie.