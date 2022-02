Izrael testuje nowy system obrony rakietowej. Nagranie trafiło do sieci

Izrael poinformował, że z powodzeniem przetestował nowy system obrony przeciwrakietowej marynarki wojennej. Do testu doszło w poniedziałek (21 lutego). System C-Dome to wersja Żelaznej Kopuły, która przez ostatnią dekadę była używana do zestrzeliwania rakiet wystrzeliwanych ze Strefy Gazy. C-Dome jest instalowany na izraelskich korwetach najnowszej generacji, które chronią izraelskie wybrzeże i przybrzeżne zasoby gazu ziemnego na Morzu Śródziemnym. Ma stać się częścią izraelskiego wielowarstwowego systemu obrony przeciwrakietowej, który obejmuje broń zdolną do przechwytywania wszystkiego: od pocisków dalekiego zasięgu po rakiety krótkiego zasięgu. Moshe Patel, dyrektor Israel Missile Defense Organization, nazwał test "kolejnym historycznym kamieniem milowym". Hezbollah nie ukrywa, że w razie walk zaatakowałby izraelskie platformy gazowe. Izrael i Hezbollah toczyły miesięczną wojnę w 2006 roku. Podczas tej walki Hezbollah wystrzelił pocisk, który uderzył w izraelski okręt wojenny, zabijając czterech izraelskich żołnierzy.