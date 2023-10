Izrael odpalił Iron Beam. Najskuteczniejsza broń na świecie w akcji

Izrael wciąż musi bronić się przed atakami rakietowymi Hamasu. Palestyńscy terroryści próbują zemścić się za bombardowanie Strefy Gazy, jednak izraelskie siły szybko znalazły sposób na uzupełnienie Żelaznej Kopuły. Jeden ze świadków nocnego ostrzału nagrał moment pracy Iron Beam, czyli laserowego systemu obrony powietrznej. Jego głównym zadaniem jest przechwytywanie szerokiej gamy zagrożeń i likwidacji wrogich celów w błyskawicznym tempie. Na nagraniu można zauważyć, jak trzy palestyńskie rakiety w kilka chwil znikają z przestrzeni powietrznej Izraela. W pewnym momencie na niebie zauważalne jest długie światło, które imituje laser zestrzeliwujący rakiety. Rozwiązanie opracowane przez izraelski koncern zbrojeniowy Rafael wykorzystuje wiązkę lasera o mocy 100 kW do niszczenia szerokiej gamy celów. Żelazny promień jest w stanie likwidować zagrożenia znajdujące się w odległości od kilkuset metrów do nawet 7 km. Niszczenie celu trwa do 4 sekund, co potwierdziły liczne testy Izraela w 2022 r. Teraz Iron Beam sprawdza się w konflikcie z Hamasem i przez swoją skuteczność szybko może zyskać miano najbardziej pożądanego systemu przeciwlotniczego na świecie.