Izrael obawia się odwetu Iranu. "Rosji to wszystko jest jak najbardziej na rękę"

Jak podkreśla, "w tym momencie takie rzeczy jak właśnie atak na konwój humanitarny uderzają mocno właśnie w obraz Izraela". - Trzeba powiedzieć wprost: jeśli to był atak z premedytacją w celu zniszczenia konwoju, to byłaby zbrodnia wojenna. Jeśli to byłoby właśnie coś z pogranicza błędu czy zignorowania rozkazu, albo własnej oceny sytuacji po stronie operatorów, to też dowodzi tego, jak w izraelskiej armii już następuje pewne rozprężenie. Tak naprawdę takie procesy będą się tylko bardziej pogłębiać - dodaje.