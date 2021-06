Izrael. Jest porozumienie koalicyjne. Droga do odsunięcia Netanjahu otwarta

Prezydent Rivlin wezwał już izraelski parlament do tego, by ten niezwłocznie zagłosował nad wotum zaufania. Natomiast jeśli koalicji nie uda się zdobyć poparcia większości w Knesecie, wówczas Izraelczycy będą prawdopodobnie zmuszeni do pójścia na wybory po raz piąty w ciągu dwóch ostatnich lat.