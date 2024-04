Izrael atakowany. Wiceminister z apelem do podróżnych

Izrael skutecznie obronił się przed irańskim ostrzałem. Co z Polakami, którzy przebywają w tamtym regionie? - Szanowni państwo, ci, którzy wybierają się w celach turystycznych, a nawet w celach rodzinnych, bardzo was proszę, odłóżcie plany - zaapelował w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy. - To strefa niebezpieczna. Nie wiemy jaka zostanie podjęta decyzja przez rząd Izraela. Jeżeli dojdzie do eskalacji konfliktu, a bardzo głęboko wierzę w mądrość i wpływ prezydenta Joe Bidena i społeczności międzynarodowej, że do eskalacji konfliktu nie dojdzie, ale trzeba brać pod uwagę różne scenariusze. Bardzo proszę, odłóżcie plany podróży nie tylko do Izraela, ale na Bliski Wschód. Dopóty dopóki sytuacja nie ulegnie uspokojeniu na tyle, na ile to jest możliwe. Jesteśmy gotowi w każdej chwili do ewakuacji, ale mamy nadzieję, że taka konieczność nie zaistnieje. Chcę podkreślić, że ten bezprecedensowy atak został odparty i system działa - dodał.

