Izba Gmin zagłosowała ws. brexitu. Komisja Europejska reaguje

Izba Gmin przyjęła tzw. poprawkę Letwina, która odracza głosowanie nad umową brexitową. W reakcji na wynik głosowania w brytyjskim parlamencie na niedzielę zwołano w Brukseli spotkanie ambasadorów 27 krajów. Sytuację skomentował również premier Mateusz Morawiecki.

Izba Gmin przyjęła poprawkę Letwina. To oznacza, że brexit nie powinien być przeprowadzony 31 października, ale najwcześniej 31 stycznia. Premier Johnson nie był zadowolony z wyniku głosowania i groził, że przeprowadzi brexit zgodnie z wcześniejszymi planami. Jeśli Johnson nie zdecyduje się jednak na radykalne działania, to będzie zmuszony wysłać do Brukseli pismo z prośbą o wydłużenie terminu brexitu.