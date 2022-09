ISW: Ukraińcy chcą wykrwawić Rosjan. To jest cel ich działań

Kontrofensywa ukraińska na południu kraju trwa. Ukraińska armia nie robi jednak zdecydowanych postępów, nie wyzwala okupowanych przez Rosjan terytoriów. Według amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War celem działań Ukraińców jest wykrwawienie Rosjan, a nie natychmiastowe odzyskanie dużych obszarów okupowanego terytorium.