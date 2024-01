ISW: Nowe zasady rekrutacji skazanych. Putin już nie oferuje amnestii

Zmiany wprowadzone w Rosji wynikają prawdopodobnie z coraz mniejszej liczby skazanych, wśród których można przeprowadzić rekrutację do armii. Na niekorzyść Kremla zadziałały również zbyt krótkie kontrakty zawarte z osadzonymi. Stąd pobór do jednostek Storm-V opiera się na innych warunkach niż do jednostek Storm-Z, do których rekrutacja zakończyła się w sierpniu ubiegłego roku.