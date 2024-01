Niepokojący sygnał z Wielkiej Brytanii. "W razie wojny z Rosją"

Podkreślił, że nawet jeśli Rosja przegra w Ukrainie, "to pozostanie zdeterminowana, by odbudować kolejne rosyjskie imperium, zdeterminowana, by podporządkować sobie Ukrainę, a kiedy już to zrobi, zdeterminowana, by podporządkować sobie inne kraje byłego Związku Sowieckiego, w tym kraje bałtyckie, które są członkami NATO".