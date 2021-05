Islandia szansą na przełamanie lodów? Pierwsze takie spotkanie Rosji i USA

Po raz kolejny Islandia jawi się szansą do przełomu. To właśnie tam w 1986 roku doszło do rozmów - to właśnie w Rejkiawiku przed 4 dekadami doszło do legendarnego spotkania Ronalda Reagana z Michaiłem Gorbaczowem. Światowi komentatorzy liczą, że dzięki środowej rozmowie uda się obniżyć napięcia na linii Moskwa-Waszyngton, które zaczęły wrzeć po serii wzajemnych wydaleń dyplomatów, niedyplomatycznego nazwania Putina "zabójcą" oraz koncentrowania wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą.