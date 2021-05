USA odstąpią od sankcji za Nord Stream 2? Republikanie oburzeni

Departament Stanu USA: Nord Stream 2 zagraża bezpieczeństwu

O rezygnacji z sankcji pisze także waszyngtoński portal The Hill. Przypomina o kwietniowym wezwaniu przewodniczącego delegacji międzyparlamentarnej Unii Europejskiej Radosława Sikorskiego, by Stany Zjednoczone objęły sankcjami cały gazociąg. Po spotkaniu z grupą ustawodawców, w tym z przewodniczącym komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Gregorym Meeksem, Sikorski wyjaśnił w rozmowie z The Hill, że zwrócił uwagę, by sankcje, które nałożyłyby USA, były skuteczne.