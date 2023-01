Rosjanie posłali drony nad Kijów. Niemieckie Gepardy w akcji

Obrona powietrzna Ukrainy w gotowości. We wtorkową noc Rosjanie wystrzelili w kierunku Kijowa kilkadziesiąt irańskich dronów kamikaze. W stolicy zawyły syreny, a do akcji wkroczyły Gepardy - niemieckie samobieżne działa przeciwlotnicze. Okazało się, że kamera przemysłowa zarejestrowała moment obrony miasta właśnie przy pomocy broni z Berlina. Nagranie trafiło do sieci i widać na nim, że zachodni sprzęt co chwilę wystrzeliwuje salwy pocisków w stronę wrogich celów. W pewnym momencie dochodzi do zniszczenia irańskiego drona, który po chwili wybucha w powietrzu, rozświetlając nocne niebo nad Kijowem. Przed godz. 5 rano czasu lokalnego stołeczna administracja wojskowa informowała o 9 zestrzelonych dronach, apelując przy tym do mieszkańców, by pozostali w schronach lub piwnicach. Z kolei portal "Ukrainska Pravda" donosił o dwóch kolejnych eksplozjach w mieście. Po godz. 6 rano mer Kijowa Witalij Kliczko potwierdził, że do eksplozji doszło w dwóch dzielnicach.