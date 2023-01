Irański efekt mrożący. Organizacje praw człowieka ostro protestują. Bez skutku

Irański efekt zamrażający. Organizacje praw człowieka ostro protestują. Bez skutku

Jednak ojciec powieszonego w styczniu Mohammada, Mashaalah Karami, który pracuje jako sprzedawca uliczny sprzedający paczki chusteczek, udzielił wywiadu gazecie "Etemad". Powiedział, że jego syn zadzwonił do niego we łzach w dniu, w którym został skazany na śmierć. - Tato, wydali werdykt. Mój to kara śmierci. Nic nie mów mamie - wspomina ojciec, powtarzając, że syn jest niewinny.