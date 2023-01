Polak przetrzymywany w Iranie. "Jest już w domu"

W reakcji na te doniesienia rzecznik UMK prof. Marcin Czyżniewski, przekazał wówczas w komunikacie, że do zatrzymania doszło we wrześniu 2021 r. "Dwóch pracowników UMK po przesłuchaniu zwolniono, jeden został zatrzymany i do dziś przebywa w irańskim więzieniu. Od września ub.r. jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, a także z rodziną zatrzymanego pracownika" - poinformował w lipcu prof. Czyżniewski.