Irańska broń nad Ukrainą. Decyzja mogła być tylko jedna

Zabójcze oko ukraińskich żołnierzy na froncie. Agencja Reutera udostępniła materiał z frontu w Ukrainie, na którym widać moment spektakularnego zestrzelenia irańskiego drona Shahed 136 użytego przez Rosjan. "Dowódca Sił Powietrznych Ukrainy, gen. Mikołaj Oleszczuk opublikował w środę (31 lipca) materiał filmowy pokazujący ukraińskie wojsko zestrzeliwujące drony Shahed 136 produkcji irańskiej" - wyjaśnił Reuters. Na pokazanym materiale można zauważyć, jak obrona przeciwlotnicza precyzyjne uderza w bezzałogowca w powietrzu, a następnie ten spada i rozbija się. Towarzyszą temu kule ognia i gęsty dym. Drony Shahed wykorzystywane są przez Rosjan od początku konfliktu w Ukrainie. Armia Putina często atakuje nimi w dużej ilości, by zmusić ukraińską obronę do zużycia pocisków przeciwlotniczych, jednak wojskowi gen. Syrskiego z czasem nauczyli się, jak sobie radzić z cwanymi ruchami okupantów, co widać na nagraniu, bo z irańskiej broni zostały tylko zgliszcza.