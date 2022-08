Iran ma uzbroić Rosję. Niepokojące informacje z USA

Stany Zjednoczone biorą pod uwagę, że Iran jest gotowy sprzedać Rosji broń potrzebną do prowadzenia wojny z Ukrainą. Miałyby to być drony Shahed-191 i Shahed-129. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow już kilka tygodni temu został poproszony o komentarz w tej sprawi, gdy tylko pojawiły się informacje o rzekomym szkoleniu z użyciem dronów. On jednak odmówił jakichkolwiek wyjaśnień.