Iran a wojna w Strefie Gazy

Od pierwszych dni walk między Hamasem a Izraelem, Irańczycy prowadzą wyrafinowaną "grę", której celem jest podkopanie pozycji USA i Izraela na Bliskim Wschodzie. Teheran nie angażuje się do tej "gry" bezpośrednio, lecz robi to posługując się tzw. Osią Oporu. Mimo że izraelska armia osiągnęła już pewne sukcesy w Strefie Gazy, to Iran uważa, że czas gra na jego korzyść.