Inwestorzy popierają Trumpa. "Mógłbym mieć osobowość krewetki"

Liczą na wpływy

"Financial Times" zauważa, że szefowie gigantów technologicznych liczą na to, że ewentualna administracja Trumpa nie będzie walczyła z ich monopolistyczną pozycją. Mają nadzieję, że nie dojdzie do podwyżki podatków i że rząd zaprzestanie ciągania po sądach takich firm jak Meta, Google, czy Apple w ramach polityki ochrony konkurencji.