Inwazja Rosji na Ukrainę? NATO rozpoczęło działania

Francja natomiast wyraziła gotowość do wysłania wojsk do Rumunii pod dowództwem NATO. Dwa myśliwe F-35 wysłane są do Bułgarii przez Holandię. Mają one wspierać działania NATO w zakresie patroli powietrznych. Ten kraj przeznacza również okręty i jednostki lądowe dla Sił Odpowiedzi NATO.