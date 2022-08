Inwazja Chin na Tajwan? "Wcześniej czy później do takiej sytuacji dojdzie"

Czy – a jeśli tak, to kiedy - dojdzie do inwazji Chin na Tajwan? – Myślę, że do niej nie dojdzie, bo to jest kolejny test. Pamiętajmy, że Chiny tutaj, podobnie jak Rosja w swojej świadomości – i to nie tylko przywódców, ale i ludzi – uważają, że Tajwan jest ich zbuntowaną prowincją. Tak jak Rosjanie uważają, że Ukraina jest integralną częścią Rosji i jakieś tylko zawirowania historii ją odłączyły od macierzy. Więc w podobny sposób myślą Chińczycy i realizują swój plan od wielu, wielu lat. To nie jest pierwsza sytuacja, kiedy wokół Tajwanu dzieją się takie rzeczy (…) – wskazał w programie "Newsroom" WP generał Tomasz Drewniak z fundacji Stratpoints, były inspektor sił powietrznych RP. – Więc to nie jest jakaś nowość – podkreślił. – Sytuacja jest dzisiaj o tyle bardziej skomplikowana, że Rosja wykonała ruch agresywny. Cały świat obserwuje to, co się wydarzy, jak inne kraje reagują w stosunku do Rosji i Chiny będą próbować, będą tak "nakłuwać" ten Tajwan patrząc, jak świat będzie reagował. Bo w długotrwałych planach Chin Tajwan jest częścią Chin (…) – wyjaśnił ekspert. – (…) W planie Chin jest odzyskanie Tajwanu, i to wcześniej czy później do jakiejś takiej sytuacji dojdzie. Ale nie jestem w stanie powiedzieć – myślę, że to nie będzie teraz – oznajmił gość WP.

