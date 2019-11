Intrygujący wpis Roberta Biedronia. Wystartuje w wyborach prezydenckich?

Robert Biedroń opublikował w mediach społecznościowych wpis, który może sugerować, że zamierza on kandydować w wyborach prezydenckich. We wpisie użył hasła z kampanii wyborczej amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy.



"Yes, we can... but, can I? If u know what I mean. Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama" - napisał Robert Biedroń na Twitterze. "Yes, we can" to hasło wyborcze Baracka Obamy. "A czy ja mogę? Jeśli wiecie, co mam na myśli" - w tych słowach brzmi sugestia, że lider Wiosny chce pójść śladami amerykańskiego prezydenta.