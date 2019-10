Wzruszające słowa ojca Pawła Adamowicza. "Przebaczyliśmy zabójcy"

- Ponieważ jesteśmy chrześcijanami, przebaczyliśmy zabójcy. Bóg dał, Bóg wziął - mówi Ryszard Adamowicz, ojciec tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska. Zdaniem brata Pawła Adamowicza, "sprawa nie jest jeszcze zamknięta".

Niepokój rodziców wzbudziła też decyzja Pawła Adamowicza o ponownym kandydowaniu na prezydenta Gdańska jesienią 2018 r. Chodziło o to, że w 2015 r. prokurator przedstawił prezydentowi Gdańska zarzuty dotyczące nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. Rodzice obawiali się nagonki na syna w publicznych mediach i internecie.

"Jesteśmy ludźmi wierzącymi"

- Nie myślę o tym jeszcze. To musi być świadoma decyzja, nie emocjonalna. A poza tym sprawa nie jest zamknięta - mówi Piotr Adamowicz.

Świeżo upieczony poseł Koalicji Obywatelskiej zdradza, że był namawiany, aby w kampanii wyborczej do Sejmu wspominać o tragedii.

"To palec Boży"

Piotr Adamowicz mówi, że w czasie kampanii wyborczej nie raz spotkał się z hejtem. Czekają go jeszcze trudne chwile, bo posłem na Sejm został także Grzegorz Braun, były kontrkandydat jego brata w wyborach samorządowych. Polityk Konfederacji w jednym z programów telewizyjnych stwierdził w czasie kampanii wyborczej, że śmierć Adamowicza "to palec Boży".

- Widziałem go na sali. To będzie kolejne doświadczenie życiowe, jak się spotkamy z tym panem. Muszę się zastanowić, jak z nim rozmawiać, czy w ogóle z nim rozmawiać, to chyba nie ma sensu - komentuje Piotr Adamowicz.