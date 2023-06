Intensywne opady deszczu. IMGW wydało alerty

Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, przez około 22 stopni w centrum kraju, do 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W trakcie burz na zachodzie porywy sięgną do 60 km/h, a na północnym wschodzie do ok. 70 km/h.