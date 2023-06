Opanowały drzewa w Poznaniu. Mieszkańcy patrzą z przerażeniem

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z namiotnikiem, czyli rodzajem gąsienicy, który w końcu przepoczwarza się w motyla. Zanim jednak do tego dojdzie, to w fazie bycia gąsienicą wywołuje spore zniszczenia na drzewach. Na skutek jego działań drzewa tracą liście, które są pokarmem namiotnika.