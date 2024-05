Instruktorzy NATO w Ukrainie? "W miarę postępu Rosji"

Państwa NATO rozważają wysłanie do Ukrainy instruktorów w celu szkolenia żołnierzy Sił Obronnych - podaje "The New York Times". "Posunięcie to mogłoby bardziej bezpośrednio wciągnąć Stany Zjednoczone i Europę w wojnę. (...) Ten krok będzie kolejnym zatarciem dotychczasowej czerwonej linii" - czytamy.