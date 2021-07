Inicjatywa trzech premierów. Chcą wyjaśnień od Von der Leyen

We wtorek 13 lipca wieczorem odbyło się spotkanie Ursuli von der Leyen z premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem spotkania były kluczowe kwestie związane z Unią Europejską oraz Polską. Do rozmowy między szefową KE a Morawieckim odniósł się były premier Włodzimierz Cimoszewicz. - Tuż przed naszą rozmową w programie rozmawiałem z kolegami; premierem Millerem oraz Belką i postanowiliśmy jeszcze dzisiaj wystąpić do przewodniczącej Komisji Europejskiej z pytaniem, jaka była treść tej rozmowy, zwłaszcza że pan Morawiecki ujawnia swoją wersję - mówił w programie "Newsroom WP" Włodzimierz Cimoszewicz. Jak zaznaczył były premier, nie interesują go kwestie poufne, jednak szefowa KE "ma obowiązek informowania" o poruszaniu tak istotnych kwestii, jaką jest procedura artykułu 7 TUE. - Wystąpimy z tym pytaniem w ciągu najbliższych godzin - zaznaczył Włodzimierz Cimoszewicz.