Indonezja. Boeing 737 runął do morza. Ruszają poszukiwania

Indonezja. Boeing 737 spadł od morza. Na morzu ruszają poszukiwania

Jak chwilę przed godziną 15 czasu polskiego poinformował minister transportu Indonezji, boeing 737 miał robić się w pobliżu wyspy Laki . - Boeing 737 linii Sriwijaya Air rozbił się cztery minut po starcie z Dżakarty. Samolot spadł do morza w pobliżu wyspy Laki. W samolocie przebywały 62 osoby w tym siedmioro dzieci i troje niemowląt - poinformował minister Budi Karya Sumadi.

Indonezja. Rozbitkowie z boeinga 737 poszukiwani. W akcji marynarka

Do akcji włączono także dwa helikoptery. Mają oświetlać wody Morza Jawajskiego i przeczesywać teren z powietrza. W hangarach czekają też dwa specjalne samoloty. - Proszę, módlcie się o błogosławieństwo dla ratowników, by poszukiwania przebiegały sprawnie - zaapelował minister Budi Karya Sumadi.

Z zapowiedzi admirała wynika, że poszukiwania na Morzu Jawajskim będą trwały mimo tego, że w Indonezji jest już noc. - Fale w pobliżu wysypy wynoszą od 1 do 1,5 metra. To warunki, które pozwalają nam na prowadzenia akcji - zaznaczył Abdul Rasyid Kacong.

Wcześniej, w miejscu, gdzie ostatni raz widziany był boeing 737, miejscowi rybacy mieli znaleźć szczątki, które mogły pochodzić z rozbitej maszyny, co potwierdzało teorię o tym, że samolot spadł do morza.

Indonezja. Boeing 737 runął do wody. Rybacy słyszeli "podwójną eksplozję"

Z informacji lokalnych mediów wynika, że rybacy, którzy łowili ryby w pobliżu Laki, gdy doszło do katastrofy, mieli słyszeć "podwójną eksplozję", której dźwięki dochodził spod wody.

Boeing 737 linii Sriwijaya Air zniknał z radarów 4 minuty po starcie z Dżakarty. Samolot leciał do miasta Pontianak na wyspie Borneo. Jak poinformował serwis Flightradar24, w ciągu minuty samolot stracił około 10000 stóp wysokości (to około 3 tys. metrów - red.), co wskazywało na duże prawdopodobieństwo rozbicia maszyny.