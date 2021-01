Indonezja. Boeing 737 runął do morza. Wiele ofiar

Do utraty kontaktu z Boeingiem doszło ok. godz. 11:30 czasu lokalnego (godz. 8:30 w Polsce). Serwis FlightRadar24 poinformował, że samolot Sriwijaya Air o numerze lotu SJ182 zniknął z radarów indonezyjskich cztery minuty po starcie z lotniska w Dżakarcie, stolicy kraju.

Indonezja. Boeing 737 rozbił się w morzu. Rząd potwierdza

- Boeing 737 linii Sriwijaya Air rozbił się cztery minut po starcie z Dżakarty. Samolot spadł do morza w pobliżu wyspy Laki - poinformował media minister transportu Budi Karya Sumadi.

Indonezja. Katastrofa boeinga 737

Maszyna leciała do miasta Pontianak w prowincji Borneo Zachodnie. The New York Times podało, że na pokładzie znajdowały się 62 osoby, w tym 12 członków załogi.