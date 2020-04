Indie: Turyści złamali zakaz zwiedzania. Policja dała im nietypową karę

Indie. 500 razy zdanie na ścianie za złamanie kwarantanny

Dla wyznawców hinduizmu Riszikesz to święto miasto i ważne centrum pielgrzymkowe. Położone jest nad rzeką Ganges, która uważana jest za świętą. Nad Gangesem znajdują się też inne obiekty pielgrzymkowe, to m.in. Haridawar, Badrinath czy Kedarnath. Riszikesz kojarzone jest też m.in. z grupą The Beatles, która w latach 60. spędziła tam kilka miesięcy.