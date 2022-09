Zaskoczyli Morawieckiego. Nie wiedział, jak zareagować

Mateusz Morawiecki spotkał się w sobotę z mieszkańcami Żalna w woj. kujawsko-pomorskim. Podczas tego spotkania doszło do incydentu. Kilka osób przyniosło transparent z napisem "Morawiecki = brak węgla i miska ryżu". - Pokażcie do góry ten transparent, nie wstydźcie się tego oszustwa. Ubrali koszulki PiS po to, żeby na pewno zmylić wszystkich tutaj. Przebrał się wilk w owczą skórę i opowiadają bajki - reagował szef rządu.