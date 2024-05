Imponująca emerytura za pięć lat pracy? Rzeczywistość europosłów

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co 5 lat. Ostatnie głosowanie miało miejsce w 2019 roku. Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6–9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. W celu organizacji głosowania, kraj zostanie podzielony na 13 okręgów wyborczych.