IMGW znów ostrzega. Mocno zagrzmi w wielu powiatach

Zgodnie z informacjami od IMGW, spodziewane są obfite opady deszczu, których intensywność może wahać się od umiarkowanej do bardzo silnej, osiągając łączne sumy od 80 mm do 90 mm, miejscami do 100 mm. Dodatkowo prognozowane są burze z wiatrem, którego porywy mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h, a w niektórych miejscach możliwy jest także grad.