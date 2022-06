Prognoza pogody na czwartek. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Prognoza pogody. Ekstremalne upały w Europie

Upały w Hiszpanii o tej porze roku nie należą do rzadkości, jednak ekstremalnie rzadko temperatura jest aż tak wysoka. Na Półwyspie Iberyjskim termometry wskazują już w wielu miejscach 40 st. C. Synoptycy ostrzegają jednak, że to nie koniec. Temperatury mogą wzrosnąć nawet do ponad 45 st. C.