Starożytne miasto w Iraku znów pod wodą. Naukowcy przecierają oczy ze zdumienia

Niedawno świat obiegła wieść o odkryciu starożytnego miasta, znajdującego się pod wodą zbiornika Mosul. Coraz większa susza w tamtym regionie sprawia, że okresowo trzeba odprowadzać wodę z tego zbiornika, aby zapobiec wysychaniu zbiorów. To czas na to, by zbadać to, co pozostało ze starożytnego miasta. Naukowcy zgodnie przyznają, że udało im się odkryć na prawdę cenne artefakty. Archeolodzy doszli do wniosku, że to prawdopodobnie słynne miasto Zahiko, pochodzące z okresu Imperium Mittani. Dziś przedstawiają wyniki swoich badań.