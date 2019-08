IMGW ostrzega przed burzą w Tatrach. A turyści siedzą i patrzą, jak lecą na nich chmury

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed możliwymi w sobotę burzami w górach. W Tatrach, Sudetach, Beskidach mogą wystąpić wyładowania atmosferyczne opady deszczu i drobnego gradu.

Tatry. W sobotę i niedziele możliwe burze

"W dzień zachmurzenie małe wzrastające do dużego, po południu przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz suma opadów może wynieść do 25 mm, możliwy grad. Temperatura od 22 do 24 stopni C, na szczytach Tatr około 14 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zmieniających się" - czytamy w komunikacie opracowanym przez dyżurnego synoptyka Iwonę Lelątko.